お笑いタレントの横澤夏子さんは1月29日、自身のInstagramを更新。ママ友が撮影したプライベートショットを公開し、話題を呼んでいます。【実際の投稿：横澤夏子、ママ友撮影のプライベートショット】「ママが楽しむ時間大切ですね」横澤さんは「年1で遊ぶ15期のママ友たちと会ってめちゃくちゃ楽しかったんだけど写真見たらこういう写真ばっかりだったのよー！」とつづり、5枚の写真を投稿。ママ友が撮影したプライベートショット