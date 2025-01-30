24時間マラソンで数々の有名人走者をトレーニングし、伴走する姿でおなじみの坂本雄次さん。坂本さんは100kmの”ウルトラマラソン”を各地でプロデュースした、市民マラソン界のレジェンドでもあります。その坂本さんを61年間支えてきたのが奥様の節子さん。2024年3月に亡くなられましたが、各地の大会では参加者をサポートする節子さんに勇気づけられる人も多かったそう。今回その坂本さんが奥様との関係を記した著書『天国ゆきの