厚生労働省が令和4年に実施した「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、令和4年12月31日時点の医師の数は343,275人だったそう。そのようななか、長年高齢者医療の現場に携わる精神科医・和田秀樹先生は「今の大学の医学部では『いい医者』に育てられるような教育はほとんど行われていない」と厳しく指摘しています。今回は、和田秀樹先生の著書『ヤバい医者のつくられ方』より一部引用、再編集してお届けします。【書影】