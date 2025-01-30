ロックバンド・MY FIRST STORYのメンバーのHiroさんは1月29日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の山本舞香さんが寄り添っているオフショットを披露しました。【実際の投稿：Hiro、妻・山本舞香＆松井ケムリらとのバースデーショットを公開】「幸せな31歳にしてください」Hiroさんは「素敵な誕生日会でした」とつづり、2枚の写真を投稿。誕生日会の様子を公開しました。25日に31歳の誕生日を迎えたHiroさん。1枚目の写真では、豪勢