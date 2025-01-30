『おむすび』（NHK総合）第84話では、孝雄（緒形直人）が新しい一歩を踏み出した。 参考：緒形直人の“誠実な演技”が与えるもの『おむすび』渡辺孝雄の役どころを改めて読む チャンミカ（松井玲奈）の古着屋「ガーリーズ」はSNS効果で全国から注文が舞い込み、借金もほぼ完済。閉店しなくてすむことになった。ネットショッピングに活路を見いだしたことで、今後の見通しも明るい。『おむすび』作中の90年代は