『だが、情熱はある』のオードリー・春日役、朝ドラ『虎に翼』主人公・寅子の同級生・轟役など、話題作で印象的なキャラクターを巧みに演じ、近年注目を集める俳優・戸塚純貴。 【画像】戸塚純貴、インタビュー取材時の撮り下ろしカット 『登場人物未満』（KADOKAWA）は、都内の遊園地や釣り堀、ボードゲームカフェなど各所で撮影された戸塚の写真をもとに、作家・くどうれいんが物語を