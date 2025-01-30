ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』にて日本人初となるゴールデン・グローブ賞助演男優賞を受賞し、全世界で話題を席巻している俳優・浅野忠信が、1月29日（水）、自身のInstagramを更新。ヴィジュアル系メタルバンドのDEVILOOFの新曲「因習」MVに特別出演したことを報告すると、「どういうこと!?」と話題を集めている。【写真】裏では笑顔も浅野忠信＆DEVILOOF桂佑の“仲良し”オフショット■“世界の浅野”特別出演にファン驚き