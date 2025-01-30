沿線まるごとホテル“Satologue”の宿泊棟が、5月25日（日）から、東京・奥多摩町にオープン決定。1月23日（木）より予約受付を開始した。【写真】川の音や鳥のさえずりを感じられる非日常空間！施設の詳細■ゆっくりとくつろげる今回誕生するSatologueは、駅とその周辺の集落に点在する地域資源を“編集”し、地域全体を“一つのホテル”に見立てた世界観をつくりだすプロジェクトの中核拠点で、鳩ノ巣駅と古里駅の中間、深