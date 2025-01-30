インテルのシモーネ・インザーギ監督がチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェイズを振り返った。インテルは29日に行われたCLリーグフェイズ最終節のモナコ戦をFWラウタロ・マルティネスのトリプレッタで快勝。6勝1分け1敗の4位フィニッシュ、とりわけ失点は8試合で驚異の1点に抑えた。S・インザーギ監督はリーグフェイズの結果に満足している。｢とても満足しているし、選手たちを祝福したい。得失点差によりトップ3には入れなかった