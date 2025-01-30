実力派俳優の喜びショットが話題にドラマや映画で深みのある渋い演技で魅了する俳優西島秀俊(53)が自身のインスタグラムで見せた喜びあふれるショットが、話題になっている。西島秀俊(インスタグラムhidetoshi_nishijima.officialより)西島は「MYジョッキありがとう賢人くん」とつづり、俳優の山粼賢人(30)から「HIDETOSHI」と西島の名前が記載されたビールジョッキをプレゼントされ、嬉しさのあまり笑顔がこぼれるショ