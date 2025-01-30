JR九州によると、30日午前11時21分ごろ、福北ゆたか線九郎原駅（福岡県飯塚市内住）で上り普通列車（博多午前10時53分発直方行き）に人身事故が発生した。同日午後0時20分現在、同線桂川〜篠栗で運転を見合わせている。同日午後1時37分現在、運転を再開している。