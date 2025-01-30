ファジアーノ岡山は１月30日、2025シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。J１初挑戦のチームでキャプテンマークを巻くのは、昨季に続き、MF竹内涼だ。背番号７は「クラブのため、仲間のために、自分自身ももっと成長します。ファジアーノ岡山の新しい歴史を今年も全員で創りましょう」と意気込む。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！副主将は３人。DF柳育崇、MF