ÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¸½ÃÏ£±·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£ÆîÌî¤¬£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢³«»Ï£²Ê¬¤Ë¤¤¤­¤Ê¤êPK¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë12Ê¬¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¦¥£¥µ¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¥é¥¦¥¿¥í¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã