学校の働き方改革のモデル校となった静岡市の小学校で1月29日、教員が1年間の取り組みの成果を報告しました。 【写真を見る】「満足度・幸福度」焦点に…働き方改革のモデル校となった小学校で1年間の取り組み成果を報告＝静岡市葵区・伝馬町小学校 静岡市教育委員会は学校の働き方改革を進めるため、2024年度、静岡市葵区の伝馬町小学校をモデル校に指定しました。 伝馬町小学校では児童や教職員の「満足度・幸福度」を焦点に