3月3日の「ひな祭」を前に、2025年に活躍が期待される人たちをモチーフにした「期待びな」が披露されました。2025年の「期待びな」は7人が選ばれ、大谷翔平選手はドジャースカラーの着物を着て、手にはデコピンを抱いて笑顔を見せています。2025年の「期待びな」に選ばれたのは、岩手県の花巻東高校出身で、アメリカのスタンフォード大学に進学した野球の佐々木麟太郎選手。そして、2024年10月に行われた卓球のアジア選手権女子団