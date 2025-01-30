21年東京五輪ソフトボール女子金メダリストの上野由岐子投手（42＝ビックカメラ）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。2021年に開催された東京五輪での仰天エピソードを披露した。この日は、ソフトボール女子日本代表監督の宇津木麗華氏と出演。宇津木氏は上野について「意外とおっちょこちょい。五輪の試合でグラブを忘れた」と明かした。その試合は1次リーグのイタリア戦。上野は「この試合は