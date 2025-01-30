30日、レーガン・ナショナル空港近くのポトマック川で活動するダイバーら＝ワシントン近郊（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントン近郊のレーガン・ナショナル空港付近で29日午後9時（日本時間30日午前11時）ごろ、アメリカン航空の小型旅客機と米陸軍のヘリコプター「ブラックホーク」が空中衝突した。連邦航空局（FAA）が明らかにした。旅客機はポトマック川に墜落したとみられ、CBSテレビは18人の遺体が見つか