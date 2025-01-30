旧正月の「春節」を迎えた中国。今年の旅行先として一番人気なのが日本だといいます。こうした中、オーバーツーリズム対策の切り札として導入が進むのが、訪日客向けの「二重価格」です。そして京都の宿泊施設では「宿泊税1万円」導入の動きが進んでいて、賛否の声が上がっています。【写真を見る】「街がよくなるなら仕方ないこと」“最大1万円”宿泊税導入に賛否「宿泊税1万円」導入に賛否京都・嵐山は、平日にもかかわらず賑わ