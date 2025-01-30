お笑いタレントの平野ノラが29日に自身のアメブロを更新。音楽番組『うたコン』で共演した、マルチクリエイターとして活躍するこっちのけんととの2ショットを披露し、読者から反響を呼んでいる。【映像】平野ノラ、3歳愛娘＆夫との家族写真平野は「『うたコン』生放送ありがとうございました バブリーで大好きな曲を豪華にナウなヤング令和版で聴けて幸せでした」と、音楽番組の出演を楽しんだ様子を伝えている。続けて、特