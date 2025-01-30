全日本柔道連盟は３０日、グランドスラム・バクー大会（２月１４〜１６日、アゼルバイジャン）に出場する日本代表選手団１９人を発表した。パリ五輪女子４８キロ級金メダリストの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、同５２キロ級代表の阿部詩（パーク２４）は復帰戦となる。▽代表選手は以下の通り【男子】１００キロ超級太田彪雅、中野寛太（ともに旭化成）１００キロ級新井道大（東海大）９０キロ級村尾三