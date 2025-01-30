新潟市は、去年8月に追突事故を起こし、被害者に全治2か月の重傷を負わせた市内の小学校に勤務する30代の男性教師を、減給処分にしたと発表しました。1月の給与の10分の1の減給処分を受けたのは、新潟市立小学校の30代の男性教師です。男性教師は去年8月、普通乗用車を運転して出勤していたところ、新潟市東区の道路で前方を注視していなかったため、赤信号に従って停止していた前方の普通乗用車に気づかず追突し、被害者に全治2か