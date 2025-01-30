３１日に放送されるＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）のゲストにネットがザワついている。番組公式インスタグラムでは、２４日の投稿でこの週のラインナップを告知。３１日に俳優の緒形直人の出演を発表した。放送前日となった３０日にも、緒形が出演している朝の連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・前８時）のインスタグラムで告知。ストーリーズで「緒形直人さん出演！あさイチ！」と呼びかけた。こ