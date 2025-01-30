巨人に新加入した田中将大投手（３６）が３０日、宮崎で行われている合同自主トレ最終日に打撃メニューを消化した。昨季までパ・リーグの楽天に所属。ＤＨ制のないセ・リーグ仕様への準備を進めた。午前９時からグラウンドで全体アップを行い、隣接する木の花ドームへ移動。黒のバットを手に約２０球のティー打撃を行うと、その後は若手投手らと一緒にバント練習に参加した。１球目から打球の勢いを絶妙に殺したナイスバントを