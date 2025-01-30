大相撲の第７４代横綱豊昇龍（２５＝立浪）の新しい綱を作る「綱打ち」が３０日、東京・台東区の立浪部屋で行われた。豊昇龍は約２時間かけて完成した綱を締めると、武蔵川親方（元横綱武蔵丸）から雲竜型の土俵入りの指導を受け「なかなか難しいですね」と苦笑いを浮かべる場面も。その後は太刀持ちに幕内平戸海（境川）、露払いに明生（立浪）を従えて一連の動作を確認した。豊昇龍は「重かったです。これをずっと夢に見て