オリオールズの菅野智之投手（３５）は２９日（日本時間３０日）に自身のＸ（旧ツイッター）で自主トレ中の米ハワイで今季初めてブルペンで投球練習したことを報告した。黒のタンクトップ、短パン姿で力強く投げ込む動画に「初ブルペン」と添えて投稿した。公開された動画は外角へ投げたストレート一球のみだが、ＭＬＢ公式Ｘが同日、「オリオールズの新投手、菅野智之がＭＬＢ初シーズンの開幕に向けて準備を進めてい