巨人の新外国人、前パイレーツのトレイ・キャベッジ外野手が３０日、ジャイアンツ球場で入団会見を行った。２３年はマイナーの３Ａで打率３割６厘、３０本塁打、８９打点、３２盗塁の好成績を残して３割、３０本、３０盗塁の「トリプルスリー」を達成して次世代のブレイク候補として期待された逸材。話してみたい巨人の選手を問われると、「一人挙げるとすれば、田中将大投手とはぜひ話してみたい。彼がヤンキースで活躍してい