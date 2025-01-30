[ロンドン ３０日 ロイター] - 大手シンクタンクは３０日、このところの借り入れコストの低下にもかかわらず、リーブス英財務相は３月に予算計画の変更を余儀なくされる可能性があるとの見方を示した。レゾリューション財団はリーブス氏が予算規定を逸脱するリスクについて、予測不可能だと指摘。財団のリサーチディレクター、ジェームズ・スミス氏は「昨年秋の予算案でリーブス氏は新たな財政規則を打ち出したが、その規則を