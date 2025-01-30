広島は３０日、野村祐輔３軍投手コーチ兼アナリスト（３５）の結婚を発表した。昨年末に３０代の一般女性と婚姻届を提出したという。野村コーチはカープ一筋１３年で通算８０勝を挙げ、昨季限りで現役引退した。デビューから２１１試合連続先発はプロ野球記録。今季から主に強化、リハビリに取り組む３軍投手の指導とともに、アナリストとして自球団のデータ分析によって効果的な練習、投球術につなげる情報を提供する役割を担