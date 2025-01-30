Kentaro Sugiyama［東京３０日ロイター］ - 財務省は３０日、２０２５年度予算案を基に将来の財政状況を試算した「後年度影響試算」で、２８年度の国債利払い費が１６．１兆円と、２５年度の１０．５兆円に比べて１．５倍に増える見通しを示した。日銀が利上げして「金利のある世界」となる中、利払い費の増加は財政運営の重荷となる。２６─２８年度の名目国内総生産（ＧＤＰ）成長率が３．０％、物価上昇率が２．０％と