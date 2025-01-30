通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.86-1.45円コールオーバー ユーロ円1.23-2.04円コールオーバー ポンド円1.42-2.21円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格