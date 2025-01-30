豪州4大銀行すべてが2月利下げを予想、豪中銀インフレ抑制に自信高めるとの見方 きのうの豪消費者物価指数を受け豪州4大銀行すべてが2月利下げ予想を発表した。第4四半期CPIは豪中銀予想よりも早くインフレが緩和したことを裏付けてるとNAB銀行は指摘。 ナショナル・オーストラリア（NAB）銀行、ウエストパック銀行、オーストラリア・コモンウェルス（CBA）銀行、オーストラリア・ニュージー