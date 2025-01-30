県が29日発表した直近1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は1医療機関あたり「16.05人」でした。前の週からは減少していますが、警報レベルの終息基準値は超えていて、引き続き注意が必要です。県によりますと、1月26日までの1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「16.05人」で、前の週から「5.6人」減り、3週連続の減少となりました。保健所別では、上田で「30.88人」、北信で「20.60人」松本市