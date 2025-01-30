MLB公式サイトが日本時間30日、関係者の情報でレイズがパドレスからFAとなっていたキム・ハソン選手を獲得したと発表しました。自国ファンから「韓国の英雄」とも称されるキム選手は、今季メジャー5年目を迎える29歳の遊撃手。契約額は2900万ドル（約44億9000万円）で、1年目終了後にオプトアウト（契約破棄）のオプション付き。オプトアウトしなければ、2025年に1300万ドル（約20億円）、翌年は1600万ドル（約24億7000円）の報酬