ニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長の「イシケン」こと石田健氏が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。埼玉県八潮市で起きた下水道管の破損による道路陥没事故について、「インフラの老朽化は先進国共通の課題」と語った。「50〜60年前の高度成長期にたくさんのインフラができた。一方で人口減少が続いていく。残ったインフラをどうするかという点で、年間1万件起きていると聞くと、少ないと言える