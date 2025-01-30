¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î52¸Ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¡ª¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤¦¤µ¤®¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¸¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ó¤­¤ê¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥ê¤Î½»¿Í¤³¤È¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¡£¶õÁ°¤ÎÊÔ¤ßÊª¥Ö¡¼¥à¤Îº£¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬³¨ËÜ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÊÔ¤ßÊª¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥È¡õ¥¯¥í¥·¥§¡Ù¤¬2025Ç¯2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡ª