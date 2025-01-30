★人気テーマ・ベスト１０ １人工知能 ２生成ＡＩ ３半導体 ４下水道 ５データセンター ６ホテル ７インバウンド ８地方銀行 ９金利上昇メリット １０仮想通貨 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「生成ＡＩ」が２位となっている。 中国ネット大手アリババ集団 傘下のアリババクラウドは２９日、人工知能（ＡＩ）モデル「Ｑｗｅｎ（通義千