日本エム・ディ・エム [東証Ｐ] が1月30日昼(12:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.5％減の11.9億円となり、通期計画の18.5億円に対する進捗率は64.5％にとどまり、5年平均の73.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.3％増の6.5億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月