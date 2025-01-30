トランプ政権2期目における一律関税の導入に備え、韓国でアメリカ現地に通商外交交渉を専門とする担当者を任命すべきだという提案が出された。【注目】トランプ大統領に“泣き笑い”の韓国企業韓国に対して10〜20％の一律関税が課される可能性が指摘されているため、積極的な対応が求められるとの指摘だ。国会立法調査処は1月30日に発表した報告書「トランプ2期の関税政策リスク評価と対応」で、このような見解を示した。報告書で