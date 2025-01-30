中国発のAIベンチャーであるDeepSeekが話題をさらっているが、MicrosoftがDeepSeekのモデル「R1」をAzure AI FoundryプラットフォームとGitHubに導入した。R1は1月20日に公開されたDeepSeekの推論型のLLM(大規模言語モデル)。OpenAIなどの主要モデルと比較して低コスト、効率性などの特徴を持ち、オープンソースとして公開されている。.