東京オリンピックで銅メダルを獲得するなどした卓球の丹羽孝希選手が、海外のオンラインカジノで賭博をした疑いで書類送検されていたことがわかりました。書類送検された卓球選手の丹羽孝希選手（30）は2023年、海外で運営されているオンラインカジノに日本から暗号資産を入金し賭博をした疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、警視庁が摘発したオンラインカジノの決済代行業者の利用者が判明し丹羽選手の関与が浮上した