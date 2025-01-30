アメリカのトランプ大統領は、中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）について「史上最悪のインフレを招いた」と激しく批判しました。トランプ氏は、これまでFRBに対して「直ちに利下げを求める」などと発言していましたが、FRBは29日、政策金利を据え置く決定をしました。こうした中、トランプ氏は29日、「パウエル議長とFRBは自分たちがつくり出したインフレを止めることができなかった」とSNSに投稿し、自身の政策によって