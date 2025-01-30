NHKは30日、3月22日（後8：30〜9：59）からBS8Kで特別ドラマ『永遠についての証明』を放送すると発表。主演を俳優の杉野遥亮が務める。【写真】横顔も美しい！雪のような透明感の杉野遥亮原作は、岩井圭也氏のデビュー作。圧倒的筆致で天才の青春を描き、第9回野性時代フロンティア文学賞（現「小説 野性時代 新人賞」）を受賞した。若き数学者たちの葛藤と選択が想定外の結末を招く、究極の青春物語となっている。主演は、