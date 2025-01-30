プロ野球・巨人は30日、「橙魂シリーズ2025-Family Orange-」の開催を発表しました。開催試合は、東京ドームで行う6月17日(火)〜19日(木)の日本ハム戦3試合と8月22日(金)〜24日(日)のDeNA戦3試合。さらに、富山と金沢で行う5月27日(火)・28日(水)の広島戦の2試合と発表されました。この「橙魂シリーズ」とは、東日本大震災の復興支援を目的にスタートした企画。選手らが着用したユニホームを慈善オークションに出品し、売り上げを