橋本総業ホールディングス [東証Ｓ] が1月30日昼(12:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.9％増の28.3億円となり、通期計画の35億円に対する進捗率は81.1％に達し、5年平均の74.5％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.2％増の6.6億円に伸びる計算になる。 直近