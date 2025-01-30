30日正午ごろ、広島市安佐南区緑井6丁目で、「一酸化炭素中毒と思われる。4人が用水路から出てこない」と消防から警察に通報がありました。消防が駆けつけて2人を救助し、残る2人は自力でマンホールから出てきたということです。4人は会話をできる状態です。現場では、用水路の工事が行われていたとみられます。【２０２５年１月３０日午後０時３０分の情報】