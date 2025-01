Microsoftが2025年1月29日に、中国のAI企業・DeepSeekが開発したDeepSeek-R1をAI開発のための統合プラットフォームであるAzure AI FoundryとGitHubモデルに導入したことを発表しました。DeepSeek R1 is now available on Azure AI Foundry and GitHub | Microsoft Azure Bloghttps://azure.microsoft.com/en-us/blog/deepseek-r1-is-now-available-on-azure-ai-foundry-and-github/DeepSeek-R1 is now available in GitHub Models