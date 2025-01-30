（写真：ロイター/アフロ）中国のAIスタートアップDeepSeek（ディープシーク）が、低コストで高性能のAIモデルをリリースし、業界のみならず世界の株式市場を震撼させた。2023年に設立されたばかりの中国企業は何を目指しているのか。ファンドも手がける創業者の梁文鋒CEOは過去のインタビューで中国企業の課題を赤裸々に語りつつ、AIモデルを「金儲けに使うつもりはない」と言い切っている。中国ではDeepSeekの話題でお祭り騒ぎ中