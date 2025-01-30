タレントの小嶋陽菜さん（36）を待ち伏せし暴行を加えた罪に問われている男が、初公判で起訴内容をおおむね認めました。中国人留学生のジャオ・レイ被告（42）は2024年10月、タレントの小嶋陽菜さんを東京・渋谷区のイベント会場の前で待ち伏せし、腕をつかんで転倒させる暴行を加えた罪などに問われています。ジャオ被告は30日の初公判で起訴内容をおおむね認め、「彼女のためなら受け入れます」「彼女が好きで、彼女を傷つけるつ