中国科学院の研究チームが、精子と精子由来のES細胞を利用して、オスとオスからマウスを誕生させることに成功したと発表しました。オス同士の単性生殖では個体を作製することは不可能とされてきましたが、精子由来のES細胞と遺伝子改変によって成体まで成長可能なbi-paternal(父親由来遺伝子のみ)マウスの作製に成功したのは世界初とのことです。Adult bi-paternal offspring generated through direct modification of imprinted