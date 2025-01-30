義母との温度差に苦しむこともあるかもしれません。今回は、義母との難しいやりとりへの対処法を紹介します。【価値観の違いを理解し合う】ときに、義母との間で価値観の違いを感じることがあります。このとき、大事なのは、互いにその違いを認め合い、尊重することです。【沈静化してからの意見交換】もし義母の振る舞いに違和感を覚えた場合は、冷静なときに意見を言い合いましょう。自分の感じていることを具体例とともに、誠実